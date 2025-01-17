Alperen’in All Star oylamasındaki son durumu ortaya çıktı

Kaynak: AA
Alperen’in All Star oylamasındaki son durumu ortaya çıktı

NBA’de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün’ün All Star oylamasındaki son durumu ortaya çıktı. Milli oyuncunun aldığı oylar, All Star seçilmesinde önemli etkiye sahip olacak.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 16 Şubat'ta oynanacak 2024-2025 sezonu All-Star maçında forma giyecek oyuncuların belirlenmesi için yapılan taraftar oylaması sonuçları güncellendi.

NBA'in internet sitesinde yer alan habere göre, Giannis Antetokounmpo, 3 milyon 489 bin 956 oyla Doğu Konferansı'nda, Nikola Jokic ise 2 milyon 924 bin 436 oyla Batı Konferansı'nda zirvede yer alıyor.

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ise All-Star maçında Batı Konferansı ilk 5'i için yarışan 10 forvet oyuncusu arasında 764 bin 521 oyla 6. sıradaki yerini korudu.

Taraftarlar, All-Star oyuncularını belirlemekte yüzde 50 etkiye sahipken NBA oyuncuları ve medya panelinin ise yüzde 25'er oy oranı var.

NBA'in internet sitesinden yapılan oylama, 20 Ocak'a kadar devam edecek.

All-Star maçı ilk 5 oyuncuları, 23 Ocak Perşembe günü ve yedek oyuncuları da 30 Ocak Perşembe günü açıklanacak.

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