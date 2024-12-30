Alperen’in takım arkadaşları kavgaya karıştı. 6 oyuncu sahadan atıldı

NBA’de Houston Rockets ile Miami Heat arasındaki maç, son anlarda yaşanan büyük gerginlikle gündeme oturdu. Sahada yumrukların havada uçuştuğu olaylar, toplam 6 kişinin oyundan ihraç edilmesine neden oldu.

Karşılaşmanın bitimine 35 saniye kala, Miami Heat’in 99-94 üstünlüğü sürerken Rockets’tan Amen Thompson ile Heat’ten Tyler Herro arasında tansiyon tavan yaptı. Thompson, Herro’yu yakasından tutarak yere savurdu. Bu hareket sonrası iki takımın yedek kulübelerindeki oyuncular ve koçlar sahaya akın etti. Yaşanan arbede sırasında yumruklaşmalar yaşandı ve güvenlik görevlileri kargaşayı zorlukla kontrol altına alabildi.

Olayların ardından Amen Thompson ve Tyler Herro’nun yanı sıra Rockets’tan guard Jalen Green, başantrenör Ime Udoka ve yardımcı antrenör Ben Sullivan, Heat’ten ise Terry Rozier oyundan ihraç edildi.

ŞENGÜN’ÜN DOUBLE-DOUBLE PERFORMANSI YETMEDİ

Gerginliğin gölgesinde geçen maçta, milli basketbolcu Alperen Şengün etkileyici bir performans sergiledi. Şengün, 18 sayı, 18 ribaunt, 6 asist ve 1 blok ile geceye damga vurdu. Ancak bu çaba, Rockets’ın sahadan 104-100’lük yenilgiyle ayrılmasını engelleyemedi.

Konuk ekip Miami Heat’te Tyler Herro 27 sayı, 9 asist ve 6 ribaunt ile takımının galibiyetinde kilit rol oynadı.