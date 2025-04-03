Alperen’in takımı Rockets play off oynamayı garantiledi

NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Utah Jazz'ı 143-105 yendi. Alperen Şengün'ün "triple-double"ın kıyısından döndüğü maç sonrası Rockets, NBA play-off'larına katılmayı garantiledi.

Rockets’ta Jalen Green'in 22, Dillon Brooks 21 sayılık katkı yaptı. Rockets, böylece bu sezon 50. galibiyetini aldı.

Jazz'da Isaiah Collier 22 sayı, 10 asistle "double-double" yaparken takım arkadaşı Collin Sexton, 18 sayılık katkı yaptı.



Batı konferansında 50 galibiyet, 27 yenilgiyle 2. sıradaki Houston Rockets'in play-off'taki rakibi sıralamanın kesinleşmesinin ardından Los Angeles Clippers veya Memphis Grizzlies olacak.



Utah Jazz ise 16 galibiyet, 61 mağlubiyetle Batı konferansının 15. yani son sırasında bulunuyor.

NBA’de gecenin sonuçları şöyle:

Washington Wizards-Sacramento Kings: 116-111



Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 119-105



Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 124-105



Boston Celtics-Miami Heat: 103-124



Houston Rockets-Utah Jazz: 143-105



Dallas Mavericks-Atlanta Hawks: 120-118



Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 106-113



Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons: 119-103



Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 114-98