Alperen’in takımı Rockets play off oynamayı garantiledi

Kaynak: Haber Merkezi
Alperen’in takımı Rockets play off oynamayı garantiledi

NBA’de Alperen Şengün’ün takımı Hoston Rockets, Utah Jazz’i mağlup etti. Bu sezon 50. Galibiyetini alan Rockets play off oynamayı garantiledi.

NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Utah Jazz'ı 143-105 yendi. Alperen Şengün'ün "triple-double"ın kıyısından döndüğü maç sonrası Rockets, NBA play-off'larına katılmayı garantiledi.

Rockets’ta Jalen Green'in 22, Dillon Brooks 21 sayılık katkı yaptı. Rockets, böylece bu sezon 50. galibiyetini aldı.

Jazz'da Isaiah Collier 22 sayı, 10 asistle "double-double" yaparken takım arkadaşı Collin Sexton, 18 sayılık katkı yaptı.

Batı konferansında 50 galibiyet, 27 yenilgiyle 2. sıradaki Houston Rockets'in play-off'taki rakibi sıralamanın kesinleşmesinin ardından Los Angeles Clippers veya Memphis Grizzlies olacak.

Utah Jazz ise 16 galibiyet, 61 mağlubiyetle Batı konferansının 15. yani son sırasında bulunuyor.

NBA’de gecenin sonuçları şöyle:

Washington Wizards-Sacramento Kings: 116-111

Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 119-105

Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 124-105

Boston Celtics-Miami Heat: 103-124

Houston Rockets-Utah Jazz: 143-105

Dallas Mavericks-Atlanta Hawks: 120-118

Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 106-113

Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons: 119-103

Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 114-98

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