Alpler’in kalbinden çıkan buz çekirdeği bilim dünyasını dumura uğrattı

Fransa-İtalya sınırındaki Mont Blanc bölgesinde bulunan Dôme du Goûter buzulundan çıkarılan 40 metre uzunluğundaki buz çekirdeği, bilim dünyasında yankı uyandırdı. ABD merkezli Desert Research Institute (DRI) tarafından yürütülen araştırmada, bu çekirdeğin en az 12 bin yıl öncesine dayanan bir iklim ve çevre tarihi sunduğu ortaya kondu.

DRI Buz Çekirdeği Laboratuvarı Direktörü Joe McConnell, bu çalışmanın Alpler'deki atmosferik kimyanın en kapsamlı kaydını sunduğunu belirtti. Çekirdek, Mezolitik dönemden itibaren doğal ve insan kaynaklı aerosol bileşimlerinin izini taşıyor. Tarımın ortaya çıkışı, ormanların genişlemesi, sanayileşme ve iklimdeki büyük kırılmalar, bu buz kütlesinde adeta dondurulmuş halde.

SAHRA TOZU AVRUPA İKLİMİNİ ŞEKİLLENDİRMİŞ

Araştırmada en dikkat çeken bulgulardan biri, son Buzul Çağı boyunca toz parçacıklarının yoğunluğunun günümüz Holosen dönemine kıyasla sekiz kat daha fazla olması. Bu, Sahra’dan gelen toz bulutlarının binlerce yıl boyunca Avrupa’nın iklimini nasıl etkilediğini gözler önüne seriyor.

Toz aerosolleri, Güneş ışığını dağıtarak ve bulut yapısını değiştirerek bölgesel iklim üzerinde belirleyici rol oynuyor. Çekirdekten elde edilen deniz tuzu ve fosfor seviyeleri, geçmişteki rüzgar şiddetini ve bitki örtüsündeki değişimi de ortaya koyuyor. Erken Holosen'deki orman yayılımı, tarım ve sanayiyle birlikte dramatik şekilde azalmış.

GEÇMİŞTEN GELECEĞE İKLİM MODELLERİNE YENİ KATKILAR

Bilim insanları bu çekirdeği sürekli akış analizi ve radyometrik tarihleme teknikleriyle inceledi. Katman katman çözümleme, yaklaşık 3 derece Celsius’luk bir sıcaklık farkı olduğunu ortaya koydu. Bu veri, iklim modellerinin doğruluğunu test etmek ve gelecekteki değişimleri öngörmek için kritik önem taşıyor.

Bulgular, PNAS Nexus dergisinde yayımlandı ve uluslararası araştırma topluluğunun dikkatini çekti. Avrupa'nın iklim geçmişini kayıt altına alan bu buzul, aynı zamanda gelecek nesillerin iklimle mücadele stratejilerine yön verecek bir rehber niteliğinde. Joe McConnell’e göre, bu tarz veriler “insanlığın doğayla olan ilişkisini yeniden düşünmesini” sağlıyor.