Alptuğ ne demek? Alptuğ isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Alptuğ da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Alptuğ ne demek? Alptuğ isminin anlamı nedir?