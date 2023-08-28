Alptuğ adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Alptuğ isminin anlamını araştırıyor. Peki, Alptuğ ne demek? Alptuğ isminin anlamı nedir?
ALPTUĞ NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Alptuğ ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Yiğit Tuğu, Yiğitlik Simgesi
- Yiğit, cesur, yürekli, savaşçı kimse.
- Yiğit cengaver, sevilen komutan, hükümdar, tuğluk.
ALPTUĞ İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Alptuğ ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır; ancak Alptuğ ismini koymak caizdir.