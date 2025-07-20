ALS hastalarına müjde: İnsan dokusu gibi nefes alan yeni bir model geliştirildi

Amyotrofik lateral skleroz (ALS), istemli kas hareketlerini kontrol eden sinir hücrelerinin yavaş yavaş işlevini yitirmesiyle ortaya çıkan ilerleyici ve ölümcül bir hastalıktır. Beyin ile kaslar arasındaki iletişimin kopması, kaslarda güçsüzlük, felç, konuşma, yutma ve solunumda ciddi sorunlara yol açar. Kaliforniya Los Angeles’ta bulunan Cedars-Sinai Tıp Merkezi araştırmacıları, hastalığın erken dönem biyolojik değişikliklerini gerçekçi biçimde yansıtan, cep boyutunda bir "organ-on-a-chip" modeli geliştirdi. Bu model, ALS'nin en yaygın tipi olan sporadik ALS'nin moleküler süreçlerini laboratuvar ortamında taklit ederek, hastalık mekanizmasının daha iyi anlaşılmasına olanak sağlıyor.

ÇİP MODELİNİN TEKNİK DETAYLARI

Araştırmada, 45 yaş altındaki genç ALS hastalarından ve sağlıklı bağışçılardan alınan kan hücreleri, indüklenmiş pluripotent kök hücrelere dönüştürüldü. Bu kök hücrelerden, ALS’de etkilenen omurilik motor nöronları ile beyni dış etkenlerden koruyan kan-beyin bariyerine benzer hücreler elde edildi. Bu hücreler, geçirgen bir zarla ayrılan iki ayrı kanala yerleştirildi ve sürekli besleyici sıvı akışı sağlanarak, insan dokusundaki kan dolaşımına benzer bir ortam oluşturuldu. Bu yenilikçi ortam sayesinde hücreler daha uzun süre yaşatılabildi ve ALS’ye özgü erken biyolojik sinyaller başarıyla gözlemlenebildi. Cedars-Sinai Regeneratif Tıp Enstitüsü Direktörü Clive Svendsen, bu teknolojiyi "insan dokusu gibi nefes alan ve akışkanlığa sahip" bir ortam olarak tanımladı.

ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ VE GELECEK ADIMLAR

Modelin en dikkat çekici bulgusu, ALS motor nöronlarında glutamat adlı sinir iletişim kimyasalının aşırı aktif hale gelmesiydi. Bu durum, nöronların aşırı uyarılması ve ilerleyen dönemlerde hasar görmesiyle ilişkilendiriliyor. Çalışmada ayrıca ALS tedavisinde kullanılan riluzole ilacının glutamat aktivitesini engelleme mekanizması da desteklendi. Neurolog Dr. Kimberly Idoko, bu modelin erken evre ilaç taramaları için önemli bir araç olduğunu ancak ALS’de rol oynayan glial hücreleri henüz içermediğini belirtti. Araştırmacılar, modelin ömrünü 100 güne çıkarmayı ve kas hücrelerini dahil ederek hastalığın tam seyrini daha kapsamlı izlemeyi hedefliyor. Böylece hem hastalığın erken teşhisi hem de tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi için önemli adımlar atılacak.