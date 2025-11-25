Olay, dün akşam saatlerinde limanda bulunan bir yük gemisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, görev yaptığı sırada görüş açısının kısıtlı olduğu bir bölgede ilerleyen Reşat Doğan, dengesini sağlamak amacıyla gemi korkuluğuna tutundu. Korkuluğun kırılması ile Liman serdümeni metrelerce yükseklikten gemi ambarına düştü.

DÜŞME SONUCU BOYNU KIRILDI

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine limana sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Doğan’ın olay anında hayatını kaybettiği tespit edildi. Boyun üstü düştüğü belirlenen Reşat Doğan’ın boynunun kırılması sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Reşat Doğan’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.