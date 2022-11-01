Karşıyaka zirvede. Bu kez tribünde

Alsancak Stadı'nın kapanmasıyla senelerdir maçlarını İzmir Atatürk Stadı'nda oynayıp, geçen senenin ikinci yarısında ise Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nı kullanan Karşıyaka, bu sezon ise 8 yıl sonra döndüğü Alsancak'ta özlediği atmosfere kavuştu.

Yenilenen statta takımlarıyla yıllar sonra kavuşan Karşıyaka taraftarları, zirve yarışında yeşil-kırmızılılara büyük itici güç oldu. Sezonun ilk iç saha maçında Belediye Derincespor'u cezası nedeniyle boş tribünler önünde ağırlayan Karşıyaka, ardından Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki 4 sınavda yalnız kalmadı.

Şile Yıldızspor'la oynanan seyircili ilk iç saha maçını 6 bin 415 biletli seyirci izlerken, Karbel Karaköprü Belediyespor mücadelesinde 3 bin 525, Edirnespor önünde 4 bin 839, son 1954 Kelkit Belediyespor karşılaşmasında da 4 bin 703 Karşıyakalı tribünde yer aldı.

Takım üst üste küme düştükten sonra geçmiş günlerin aksine yıllarca Atatürk Stadı'ndaki birçok maçta yalnızları oynayan Karşıyaka, bu yıl 4 seyircili karşılaşmada ortalama 4 bin 870 taraftarını tribünlere çekti.

Türk sporunun en köklü kulüplerinden Karşıyaka, kuruluşunun 110'uncu yılını kutladı. 1 Kasım 1912'de temelleri atılıp, Türkiye'de 100 yılı geride bırakan ilk kulüplerden olan yeşil-kırmızılılarda 110'uncu yıla özel bir kutlama programı hazırlanmadı.