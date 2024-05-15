Trendyol, yapay zeka ile e-ihracat ve ürün geliştirme süreçlerine yenilikçi çözümler kazandırıyor

Bu teknoloji farklı iş süreçlerine şimdiden yeni bakış açıları getiriyor. Trendyol da yapay zeka temelli dil uygulaması LLM ile e-ihracatta satıcılar için dil bariyerini ortadan kaldırıyor. Yapay zekayı, ürün geliştirme süreçlerine de entegre ediyor, Trendyolmilla 2024 İlkbahar/Yaz sezonu koleksiyonunda yapay zekadan yararlanıyor.

Geleceği şekillendirmesi beklenen ve farklı iş kollarında uygulamalarını görmeye başladığımız yapay zeka teknolojisinin geçmişi 1940’lara uzanıyor. Alan Turing’in düşünen makinelere dair yazdığı makalesiyle ön ayak olduğu bilgisayar teknolojilerinin gelişimi çok kısa bir sürede yapay zeka düşüncesini de beraberinde getirdi. 80’lerle birlikte hızlanan, sinema filmleri ve televizyon dizileri ile popüler kültüre de yansıyan yapay zekanın ne şekilde kullanılacağına dair tasvirler, 90’lı yıllarda somut örneklere, 2000’li yılların ikinci yarısında ise artık işlevsellik kazanan ürünlerde kullanılmaya başlandı. Bugüne geldiğimizde ise yapay zeka günlük hayatın bir parçasına dönüşüyor. Aktif bir şekilde iş süreçlerinin bir parçası olarak şimdiden iş dünyası için rekabet avantajı yaratmaya başlamış durumda.

Yapay zekayı kullanarak fark yaratmayı amaçlayan Trendyol da bu heyecan verici, tüm dünyada iş modellerini derinden etkileyen bu teknolojiyi e-ihracat ve modaya entegre ediyor. Türk teknoloji ve moda ekosistemine yenilikçi çözümler kazandırarak birbirinden farklı bu iki alanın sınırlarını genişletiyor. Şirket, yapay zeka teknolojisiyle geliştirdiği yerli çözüm dil modeli LLM ile Türk üreticilerin uluslararası ölçekte ticaret yapmalarının önündeki zorluklardan biri olan dil bariyerini ortadan kaldırıyor. Trendyol ayrıca yapay zekayı, ürün geliştirme süreçlerine de taşıyor. Trendyolmilla 2024 İlkbahar/Yaz sezonu koleksiyonunda yapay zekadan yararlanıyor. Şirketin, Trendyolmilla x Yapay Zeka kadın giyim koleksiyonu, karbon ayak izini de azaltmayı hedefleyerek modanın sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor.

Trendyol, ülke ekonomisine destekten, koleksiyon tasarımına kadar farklı alanlarda katma değer yaratma potansiyeline sahip yenilikçi çözümlerle, geleceği şekillendirmesi beklenen yapay zekanın olanaklarını bugünden kullanıyor.

LLM ile dil bariyerini ortadan kaldırıyor

Türk satıcıların uluslararası ticarette en çok karşılaştığı zorluklardan biri dil bariyeri. Oysa satıcıların “dertlerini anlatacak kadar” yabancı dil bilmenin ötesine geçip, kendilerini ve ürünlerini detaylı bir şekilde tanıtmaları ve alıcılarla aralarında güven ilişkisi kurmaları gerekiyor. Bu soruna odaklanan Trendyol, yerli dil modeli Trendyol LLM ile satıcıların dil bariyerini aşarak tek tıkla pek çok dilde hizmet vermesini ve ihracat süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Trendyol’un Türk mühendislerinin özverili çalışmaları ile 4 ayda tamamlanan LLM sürecinin ilk 3 ayı, açık kaynaklardan yararlanma ve verilerin temizlenmesi, son bir ayı ise 10 milyar tokenlık bir veri kümesinin kullanılması şeklinde geçti. Türkiye’ye özgü model, Türk mühendisler tarafından, Türkçe’yi daha iyi öğrenmesi ve anlamsal ilişkileri yakalayabilmesi için eğitildi. Süreç sonunda 180 bin soru-cevap ikilisinin olduğu veri kümesi üzerinden komutlara ve isteklere cevap verebilecek bir chat modeli oluşturuldu.

Trendyol’un, Türk satıcılarının dünya pazarlarına açılan kapısı olmasını amaçladığı LLM, şu an için genel amaçlı kullanıma göre geliştirilmiş durumda. Model, Türk teknoloji ekosistemine de açık kaynak olarak sunulacak. İhtiyaca göre özelleştirilebilir olan bu model pek çok alanda da kullanılabilecek. Bu sayede kullanıcı deneyimleri; chatbot’ların iyileştirilmesinden arama altyapıları için bilgi çıkarımına kadar pek çok farklı alanda gelişmelere ön ayak olacak. Bu sene Şubat ayında Dubai’de düzenlenen; Türkiye, Katar ve Hindistan'ın onur konuğu olduğu, 2024 World Governments Summit’te, Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin tarafından katılımcılara tanıtılan Trendyol LLM’in, daha sonraki süreçte satıcıların dijital asistanı olacak şekilde özelleştirilmesi planlanıyor.

Yapay zeka ve insanı birleştiren koleksiyon

Yapay zeka teknolojisinin kumaş türünden renklere, girilen farklı verileri çok hızlı bir şekilde şekillendirerek üç boyutlu tasarımlar ortaya koyabilmesi ve tasarımcılar için ilham verici öneriler ortaya çıkarabilme potansiyeli moda sektörünün de dikkatini çekiyor. Yapay zekanın modaya bir diğer etkisinin sürdürülebilir üretimde olması bekleniyor. Sektörün üretim sürecinde sera gazı salınımını azaltması adına yapay zeka kullanımı, malzemede farklılaşmayla birlikte çevreye daha duyarlı bir üretimin gerçekleştirilmesine olanak tanıyor. Trendyolmilla da İlkbahar/Yaz sezonu kadın giyim koleksiyonunda bu teknolojinin olanaklarını kullanarak moda dünyasına yapay zeka destekli yenilikçi bir koleksiyon kazandırdı. Trendyolmilla x Yapay Zeka adıyla www.trendyol-milla.com web sitesi ve Trendyolmilla mobil uygulamasında satışa sunulan koleksiyon, moda dünyasında yapay zekanın oynayacağı rol hakkında önemli bir ipucu veriyor. Elbiseden mayoya farklı tarzlarda parçaların yer aldığı koleksiyonda güncel trendler, yapay zekanın sağladığı yaratıcılıkla yeniden ele alınıyor. Trendyolmilla’nın yapay zeka ile şekillenen koleksiyonu aynı zamanda teknoloji ve insanı bir araya getiriyor.

Bu özel koleksiyonun oluşturulma sürecinde yapay zeka, güncel ve öngörülen moda trendlerini analiz etmede kullanıldı. Ortaya çıkan verileri değerlendiren Trendyolmilla tasarım ekibi bu sefer, uygun “prompt”ları (yol gösterici komutlar) vererek yapay zekanın yaratıcı modeller üretmesini istedi. Bu prompt ile trendleri yorumlayan yapay zeka, geniş yelpazede binlerce alternatif ürün tasarımı sundu. Yapay zekanın önerilerini ilham kaynağı olarak gören Trendyolmilla ekibi, alternatifleri değerlendirerek, tasarım dokunuşları ile, üretime hazır hale getirdi.

Yapay zekayı, deneyimli moda tasarımcılarının ustalığı ile birleştiren koleksiyon aynı zamanda sürdürülebilirliğe de katkı sağladı. Trendyolmilla, yapay zeka ile ürün tasarımlarını algoritmalarla optimize etti ve üretimde kullanılan malzemeleri verimli kullanarak israfı en aza indirgedi. Doğru planlama, segmentasyon ve ayrıştırma ile “kitlesel kişiselleştirme”yi (mass customization) odağına alan Trendyolmilla x Yapay Zeka koleksiyonu, aşırı üretimin de önüne geçerken, bitmiş ürünlerin nakliye maliyetlerini ve emisyonlarını azaltarak karbon ayak izini küçültmeyi de hedefliyor.