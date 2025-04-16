Alt liglerde play off tarihleri açıklandı

Kaynak: İHA
Alt liglerde play off tarihleri açıklandı

1.Lig, 2.Lig ve 3.Lig’de play off maçlarının tarihleri açıklandı. TFF, final maçlarının nerede oynanacağının daha sonra açıklanacağını kaydetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig play-off tarihlerinin belirlendiğini duyurdu. TFF, final müsabakalarının oynanacağı merkezlerin ise daha sonra ilan edileceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklanan 2024-2025 sezonu play-off müsabaka tarihleri şöyle:

Trendyol 1. Lig
1. Tur: 15 Mayıs Perşembe
2. Tur 1. Maçlar: 19 Mayıs Pazartesi
2. Tur 2. Maçlar: 23 Mayıs Cuma
Final: 29 Mayıs Perşembe

Nesine 2. Lig:
1. Tur: 8 Mayıs Perşembe
2. Tur 1. Maçlar: 12 Mayıs Pazartesi
2. Tur 2. Maçlar: 16 Mayıs Cuma
3. Tur 1. Maçlar: 22 Mayıs Perşembe
3. Tur 2. Maçlar: 26 Mayıs Pazartesi
Final: 1 Haziran Pazar

Nesine 3. Lig
1. Tur: 30 Nisan Çarşamba
2. Tur 1. Maçlar: 5 Mayıs Pazartesi
2. Tur 2. Maçlar: 9 Mayıs Cuma
3. Tur 1. Maçlar: 15 Mayıs Perşembe
3. Tur 2. Maçlar: 19 Mayıs Pazartesi
1. - 2. Grup Finali: 24 Mayıs Cumartesi
3. - 4. Grup Finali: 25 Mayıs Pazar

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Alt liglerde play off tarihleri açıklandı
Alt liglerde play off tarihleri açıklandı