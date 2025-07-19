Altan Öymen hayatını kaybetti

93 yaşındaki Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, gazeteci ve yazar Altan Öymen, kaptığı bir virüs nedeniyle İstanbul Şişli’de bulunan Florence Nightingale Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Durumu kötüleşen Öymen, yoğun bakıma alınarak entübe edilmişti. Ancak 3 gündür yoğun bakımda olan Öymen, hayatını kaybetti. Öymen, 6 hafta önce başarılı bir akciğer ameliyatı geçirmişti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN BAŞ SAĞLIĞI AÇIKLAMASI

Özel ise Öymen'in vefat haberi sonrası Trabzon'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özel, "19 Mart'ta 3 büyük başkanımız yer aldılar. Altan abi 75 dakika otobüste ayakta durdu. Yerini nasıl doldururuz bilemiyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Cenaze programında hep birlikte olacağız. Türkiye'nin başı sağ olsun" dedi.

ERDOĞAN: AYIN ÖYMEN’E ALLAH’TAN RAHMET DİLİYOR

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Öymen'in vefat haberine ilişkin baş sağlığı dileyerek, "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, siyasetçi, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Sayın Öymen’e Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum" dedi.

1999'DA GENEL BAŞKANLIK YAPMIŞTI

20 Haziran 1932’de İstanbul’da dünyaya gelen Öymen; siyasetçi, gazeteci ve eski Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olarak biliniyor.

Genel başkanlık görevini 1999-2000 yılları arasında sürdüren Öymen ayrıca Bülent Ecevit tarafından kurulan 40. Türkiye Hükûmeti'nde Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak yer aldı.

1977 ve 1995 Türkiye genel seçimlerinde CHP milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde yer aldı.

1999 Türkiye genel seçimlerinde partisi CHP'nin meclis dışında kalması nedeniyle genel başkanlıktan istifa eden Deniz Baykal'ın istifasının ardından 1999 yılında düzenlenen 27. Olağanüstü Kurultay'da yeni genel başkan seçildi ve bu görevi 15 ay boyunca sürdürdü.

2000 yılında yapılan kurultayda seçilen Deniz Baykal'a koltuğu devretti.

Siyasal kariyerini sonlandırdıktan sonra bir süre Radikal gazetesinde köşe yazarlığı görevinde bulundu.