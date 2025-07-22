Eski CHP Genel Başkanı ve Gazeteci Altan Öymen son yolculuğuna uğurlandı.

93 yaşında yaşamını yitiren eski CHP Genel Başkanı ve ANKA Haber Ajansı kurucusu Altan Öymen TBMM önünde dün yapılan törenle anılmıştı.

Öymen'in cenaze programı kapsamında TBMM'deki törenin ardından CHP Genel Merkezi'nde de bir tören daha düzenlenmişti.

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Öymen'in cenaze namazı ise 22 Temmuz 2025'te ikindi namazının ardından Teşvikiye Camii'nde kılındı.

Törene katılanlar arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Valisi Davut Gül, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile Murat Karayalçın, CHP Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri, İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Eski TÜSİAD Başkanı ve Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Prof. Dr. İlber Ortaylı, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Emekli Büyükelçi Volkan Vural, ve Halk TV yazarı İsmail Saymaz da yer aldı.

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