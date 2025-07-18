Altan Öymen yoğun bakıma alındı!

Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, gazeteci ve yazar Altan Öymen, kaptığı virüs enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre 93 yaşındaki Öymen, İstanbul Şişli’de bulunan Florence Nightingale Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
1999'DA GENEL BAŞKANLIK YAPMIŞTI
Öymen, uzun yıllar gazetecilik yaptıktan sonra siyasete atılmış ve 1999-2000 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinde bulunmuştu.
Öymen 6 hafta önce başarılı bir akciğer ameliyatı geçirmişti.