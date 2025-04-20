Altay, 3. Lig'e düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Altay, 3. Lig'e düştü

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 32. haftasında Altay, evinde karşılaştığı Kepezspor’la 1-1 berabere kaldı. Altay, bu sonuçla 3. Lig'e düştü.

2’nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İzmir’in 111 yıllık köklü kulübü Altay, Kepez Spor’la 1-1 berabere kalarak 3’üncü Lig’e düştü

ALTAY 1 KEPEZ SPOR 1

Hakemler: Burak Kamalak, İlker Ayten, Hakan Erkan

Altay: Ozan Evrim Özenç, Yusuf Tekin, Yunus Efe Sarıkaya, Salih Oktay (Mehmet Onur Yıldız dk. 90+2), Kuban Altunbudak, Özgür Özkaya, Arda Gezer (Deniz Kadah dk. 60), Emre Tangeldi (Caner Baycan dk. 90+2), Mehmet Nur Kaymaz (Ali Kızılkuyu), Onur Efe, Murat Uluç

Kepezspor: Burak Çapkınoğlu, Anıl Şahin (Zafer Göktuğ Erdem dk. 31), Harun Toprak, Orhan Aktaş, Muzaffer Kocaer, Aykut Uluç, Melik Derin (Rüstem Yiğit Yıkılmaz dk. 70), Ege Özkayımoğlu (Furkan Çil dk. 69), Osman Güraltunkeser (Kerem Çağatay dk. 77), Cerem Talha Dinçer, Murat Yılmaz (Sefa Yılmaz dk. 77)

Goller: Cerem Talha Dinçer (dk. 45) (Kepezspor), Özgür Özkaya (dk. 45+3) (Altay)

Sarı kartlar: Arda Gezer, Mehmet Kaymaz, Özgür Özkaya, Murat Uluç (Altay), Cerem Talha Dinçer, Sefa Yılmaz (Kepezspor)

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