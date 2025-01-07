Altay, aidat bedellerini belirledi

Altay Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak aidat bedellerinin 2 bin 600 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Altay, ligin ilk devresini 8 puanla 17. sırada tamamladı. Tarihinin sportif ve ekonomik anlamda en karanlık günlerini yaşayan siyah-beyazlılar, oyuncularına ödemekte yapmakta zorlanıyor. İzmir ekibi, kulübün gelirlerini artırmak için harekete geçerken yıllık aidat bedellerinin 2 bin 600 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Altay Spor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Tüzüğümüzün 15. maddesi uyarınca Genel Kurul Üyelerimizin yıllık aidat bedelleri 2 bin 600 TL olarak belirlendi. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçen kulübümüzün birçok zorunlu giderinin karşılanabilmesi için yıllık aidat ücretlerinin de ivedilikle ödenmesi büyük önem arz etmektedir. Genel Kurul Üyelerimizin konunun önemini dikkate alarak ödemelerini yapmalarını, bakiye bilgisi öğrenmek ve ödeme işlemleri için 0232 252 3343 numaralı Kulübümüzün Kurumsal Whatsapp iletişim hattına danışmalarını önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

İKİNCİ DEVRE HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Altay, ligin ilk yarısında zaman zaman istediği sonuçları elde etse de, çoğu zaman kötü sonuçlara imza atarak düşme hattından kurtulmayı başaramadı. İzmir ekibi, teknik direktör Gökhan Karaaslan yönetiminde ikinci devrenin hazırlıklarını Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, 19 Ocak Pazar günü oynanacak 24 Erzincanspor müsabakasıyla birlikte yeni bir sayfa açmak istiyor. İki takım arasında ligin ilk devresinde İzmir'de oynanan müsabaka golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.