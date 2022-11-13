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70 dakika 10 kişi oynayan Altay'ın Altınordu zaferi

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında iki İzmir ekibinin mücadelesinde Altay, Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 18:07
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Altay Altınordu'yu ikinci yarıdaki gollerle geçti

70 dakika 10 kişi oynayan Altay'ın Altınordu zaferi
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Altay, 20. dakikasından itibaren 10 kişi oynadığı maçta Altınordu'yu 2-0 yendi.

Altay'ın gollerini 65. dakikada İbrahim Öztürk, 69. dakikada da penaltıdan Paixao attı.

Altaylı Ceyhun Gülselam, karşılaşmanın 18. dakikasında orta sahada Abdullah Soğucak'a yaptığı faulün ardından sarı kartla cezalandırıldı. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen hakem Can Cengiz, sarı kartı iptal ederek Ceyhun Gülselam'a kırmızı kart gösterdi.

 

 

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