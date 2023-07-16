Altay başkanı resti çekti

Altay başkanı Ayhan Dündar, transfer yasağının devam ettiği kulüpte huzurun bozulmasına izin verilmeyeceğinin vurgusunu yaptı.

Altay başkanı resti çekti

Trendyol 1'inci Lig temsilcisi Altay'da Başkan Ayhan Dündar, siyah-beyazlı takımda huzursuzluk çıkaracak oyuncularla yola devam etmeyeceğini açıkladı.

"EKİBİMİZE GÜVENİYORUZ"
Transfer yasağının devam ettiği İzmir ekibi kadrosunu büyük ölçüde korurken, Başkan Dündar takımda sağlanan huzur ortamının bozulmasına izin vermeyeceklerini dile getirerek, "Teknik ekibimize güveniyoruz. Takım içinde sıkıntı yaratma pozisyonunda olanla yola devam etmeyeceğiz" dedi.

"HUZURSUZLUĞA MÜSAADE ETMEYECEĞİM"
"Bu sene ne olursa olsun en ufak huzursuzluğa müsaade etmeyeceğim" vurgusu yapan Altay Başkanı Ayhan Dündar, "Tüm futbolcularda adanmışlık olması gerekiyor. Kader birlikteliği söz konusu. Burada olmak isteyen herkes kapımızı çaldı. Oturduk, konuştuk ve anlaştık. Altyapıdan yeni gençlerimiz de geliyor. Sezona hazır başlayacağız. Kampta güzel bir aile ortamı var. Şans faktörü de yanımızda olursa ligi üst sıralarda bitiririz" şeklinde konuştu. (DHA)

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