Altay Bayındır 15 dakikada Arsenal maçını unutturdu

Manchester United'ın Fulham'a konuk olduğu karşılaşmada Altay Bayındır kurtarışlarıyla ilk yarıya damga vurdu.

Premier Lig'in 2. haftasında Manchester United'ın Fulham ile deplasmanda karşı karıya geldiği maça ilk 11'de başlayan Altay Bayındır geçen haftaki performansını 15 dakikada unutturdu.

Mücadelenin ilk 15 dakikalık bölümünde 2 kritik kurtarış yapan Altay Bayındır aynı zamanda uzun pasla Matheus Cunha'yı da kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Ancak Brezilyalı golcü oyuncu pozisyonu değerlendiremedi.

Altay Bayındır'ın bu başlangıcı sosyal medyada övgü aldı.

