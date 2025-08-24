Altay Bayındır 15 dakikada Arsenal maçını unutturdu

Premier Lig'in 2. haftasında Manchester United'ın Fulham ile deplasmanda karşı karıya geldiği maça ilk 11'de başlayan Altay Bayındır geçen haftaki performansını 15 dakikada unutturdu.
Mücadelenin ilk 15 dakikalık bölümünde 2 kritik kurtarış yapan Altay Bayındır aynı zamanda uzun pasla Matheus Cunha'yı da kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Ancak Brezilyalı golcü oyuncu pozisyonu değerlendiremedi.
???? Altay Bayındır, önce kurtardı ardından rakip kalede tehlike yaratan pası attı!— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) August 24, 2025
???? Milli kalecimizin yıldızlaştığı sekans…#beINSPORTS #PL pic.twitter.com/2kugJqbdsP
Altay Bayındır'ın bu başlangıcı sosyal medyada övgü aldı.