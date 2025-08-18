Altay Bayındır ateş altında!

Kaynak: Haber Merkezi
Altay Bayındır ateş altında!

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Manchester United ile Arsenal karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Topçular 1-0 kazanırken, milli kaleci Altay Bayındır, yediği golle ağır eleştirilere maruz kaldı.

Premier Lig'in açılış haftasında Manchester United, sahasında Arsenal'i konuk etti. Maça İlk 11’de sakatlığı nedeniyle Andre Onana’nın yerine sahaya çıkan milli file bekçisi Altay Bayındır, 13. dakikada kalesinde gördüğü talihsiz gol maça damga vurdu. Old Trafford'da oynanan müsabaka Arsenal'in 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, milli kaleci eleştiri oklarının hedefi oldu.

ALTAY BAYINDIR'A ELEŞTİRİ YAĞDI!

Sky Sports yorumcusu ve eski United futbolcusu Neville, pozisyonun ardından Bayındır’ı eleştirerek şunları söyledi;

“Bu, Manchester United’a zarar vermeye devam edecek. Kaleci daha güçlü olmalı. Rakip oyuncunun ona temas ettiğini söyleyecektir ama bu bahane değil. Bu seviyede o topa çıkıyorsan, alanını koruyacaksın.”

Yılın transfer sürprizini resmen duyurdular! Hakim Ziyech lige geri dönüyor: Fenerbahçe...Yılın transfer sürprizini resmen duyurdular! Hakim Ziyech lige geri dönüyor: Fenerbahçe...

a.jpg

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakıma alındı! Ailesinden açıklama geldiFenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakıma alındı! Ailesinden açıklama geldi

Kulübün efsane futbolcularından Roy Keane ise Altay Bayındır hakkında şu sözleri sarf etti:

"Kaleci, altı pas alanında kontrolü eline almalı. Defalarca söyledim. Orası sizin bölgeniz. Daha şiddetli, daha agresif olmalısınız. Altay çok zayıf ve yumuşak kaldı pozisyonda."

UNITED TARAFTARLARINDAN TEPKİ

Daily Mail'in derlediği habere göre; United taraftarları, sosyal medyada milli file bekçisine tepki yağdırdı.

Bir taraftar, “Onana’yı özleyeceğim aklıma gelmezdi, Bayındır onu iyi gösteriyor” sözlerini sarf ederken, bir başka kullanıcı “Yeni sezon, aynı hayal kırıklıkları” yorumunda bulundu.

Okan Buruk Pep Guardiola'yı bile solladı!Okan Buruk Pep Guardiola'yı bile solladı!

Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilmişti! Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır açıklamasıFenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilmişti! Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır açıklaması

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'ya talip yağıyor!Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'ya talip yağıyor!

Samsunspor'un kararı Cihat Yaycı Paşa'yı kızdırdı! "Atatürk neden kışkırtıcı ve provokatif?"Samsunspor'un kararı Cihat Yaycı Paşa'yı kızdırdı! "Atatürk neden kışkırtıcı ve provokatif?"

Fenerbahçe-Benfica maçına Alman hakem!Fenerbahçe-Benfica maçına Alman hakem!

Son Haberler
Çöl sıcaklarında saati 250 TL’ye ter döküyorlar!
Çöl sıcaklarında saati 250 TL’ye ter döküyorlar!
Polis çevirmesinde alkollü çıktı ama gerçek bambaşkaydı
Polis çevirmesinde alkollü çıktı ama gerçek bambaşkaydı
Balkon faciasında şoke eden gerçek! Usta yıllar önce uyarmış
Balkon faciasında şoke eden gerçek! Usta yıllar önce uyarmış
Bursa'da tarihi eser operasyonu! 2 heykel ele geçirildi
Bursa'da tarihi eser operasyonu! 2 heykel ele geçirildi
Neymar hüngür hüngür ağladı! Herkes şok oldu
Neymar hüngür hüngür ağladı! Herkes şok oldu