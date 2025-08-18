Altay Bayındır ateş altında!

Premier Lig'in açılış haftasında Manchester United, sahasında Arsenal'i konuk etti. Maça İlk 11’de sakatlığı nedeniyle Andre Onana’nın yerine sahaya çıkan milli file bekçisi Altay Bayındır, 13. dakikada kalesinde gördüğü talihsiz gol maça damga vurdu. Old Trafford'da oynanan müsabaka Arsenal'in 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, milli kaleci eleştiri oklarının hedefi oldu.

ALTAY BAYINDIR'A ELEŞTİRİ YAĞDI!

Sky Sports yorumcusu ve eski United futbolcusu Neville, pozisyonun ardından Bayındır’ı eleştirerek şunları söyledi;

“Bu, Manchester United’a zarar vermeye devam edecek. Kaleci daha güçlü olmalı. Rakip oyuncunun ona temas ettiğini söyleyecektir ama bu bahane değil. Bu seviyede o topa çıkıyorsan, alanını koruyacaksın.”

Kulübün efsane futbolcularından Roy Keane ise Altay Bayındır hakkında şu sözleri sarf etti:

"Kaleci, altı pas alanında kontrolü eline almalı. Defalarca söyledim. Orası sizin bölgeniz. Daha şiddetli, daha agresif olmalısınız. Altay çok zayıf ve yumuşak kaldı pozisyonda."

UNITED TARAFTARLARINDAN TEPKİ

Daily Mail'in derlediği habere göre; United taraftarları, sosyal medyada milli file bekçisine tepki yağdırdı.

Bir taraftar, “Onana’yı özleyeceğim aklıma gelmezdi, Bayındır onu iyi gösteriyor” sözlerini sarf ederken, bir başka kullanıcı “Yeni sezon, aynı hayal kırıklıkları” yorumunda bulundu.

