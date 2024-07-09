Altay Bayındır bavulunu topladı

Fenerbahçe'den Manchester United'a büyük umutlarla transfer olan Altay Bayındır, İngiltere'de aradığı forma şansını bir türlü bulamadı.

Kırmızı şeytanların formasını terleten milli kaleci, İngiltere'yi terk ederek yeni bir kulüple anlaşma yolunda ilerliyor.

İngiliz medyasının haberlerine göre; Celtic, Altay Bayındır'ın transferi için yapılan görüşmelerde sona geldi. 26 yaşındaki file bekçisinin, Celtic ile üç yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

SADECE 1 MAÇTA OYNADI

Manchester United'da sadece bir kez kaleyi koruma şansı yakalayan Bayındır, FA Cup'ta Newport County'ye karşı oynadığı maçta kalesinde iki gol görmüştü.

Diğer yandan, Altay Bayındır'ın piyasa değeri 10 milyon euro.

KAZANDIĞI BAŞARILAR

2016-17 sezonunda Ankaragücü ile 1. Lig'i kazanan Altay, 22-23 sezonunda ise Fenerbahçe ile Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

Manchester United ile geçen sezon İngiltere Kupası kazanmayı başardı.

26 yaşındaki milli kalecinin Manchester United ile 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.