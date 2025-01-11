Altay Bayındır dev maçta kaleyi koruyacak

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, FA Cup'taki Arsenal maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



Portekizli teknik adam, Arsenal karşısında kalede Altay Bayındır'ın oynayacağını söyledi. Amorim, "Arsenal karşısında kalemizde Altay Bayındır olacak." ifadelerini kullandı.



26 yaşındaki file bekçisi, bu sezon daha önce 3 maçta Manchester United'ın kalesini korumuştu.



Arsenal ile Manchester United, FA Cup üçüncü tur maçında 12 Ocak Pazar günü saat 18.00'de karşı karşıya gelecek.