Altay Bayındır dünya devini peşine taktı. Son karar milli yıldızda

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran ve bu sezon da İsmail Kartal ile yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, kadro planlamalarını sürdürüyor.

Yapılan satışlarla elde edilen 47.9 milyon Euro'luk gelir dikkat çekerken, takımdaki bir isim için de İngiliz devi Manchester United devreye girdi.

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; Manchester United, Altay Bayındır'a transfer için resmi teklifte bulundu.

Altay Bayındır'ın ise bu teklife henüz bir cevap vermediği öğrenildi.

Milli kalecinin sözleşmesinde 6 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

Eğer Altay teklifi kabul ederse İngiliz ekibi Fenerbahçe ile pazarlık masasına oturmadan 6 milyon Euro'yu ödeyip Altay'ı kadrosuna katabilecek.

Manchester United, Altay Bayındır'ı 2. kaleci olarak düşünüyor.

Altay'ın Fenerbahçe'de 1. kaleci olarak kalmak istediği ancak Sarı-Lacivertli yönetim Livakovic transferini gerçekleştirmesi durumunda Altay'ın Manchester United'ın teklifini kabul etmesinin yüksek bir olasılık olduğu ifade edildi.

2019 yılına Fenerbahçe'ye katılan Altay Bayındır, Sarı Lacivertliler ile birlikte 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.