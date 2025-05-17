Altay Bayındır için işler iyi gitmiyor! Bu kez de yılın golünü yedi: Sahalarda ender görünür

Manchester United'ın Tottenham'a 4-3 kaybettiği İngiltere Lig Kupası çeyrek final maçında Altay Bayındır, ilk 11'de forma giymişti.

Milli kalecinin yediği gol maça damga vururken, Altay Bayındır'ın performansı İngiliz basınında manşet olmuştu.

ALTAY BAYINDIR'A TOTTENHAM'DAN KÖTÜ HABER!

88. dakikada Heung-min Son, Altay Bayındır'ı kornerden attığı golle avlamıştı. Bu gol Tottenham tarafından ödüllendirildi. Tottenham, Heung-min Son'un golünü sezonun en iyi golü seçti ve Güney Koreli futbolcuya ödül verdi.

Gol için özel bir video hazırlanırken, o anlara şahit olan taraftarlarla röportaj yapıldı.

İşte o gol;