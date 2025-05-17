Altay Bayındır için işler iyi gitmiyor! Bu kez de yılın golünü yedi: Sahalarda ender görünür

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Altay Bayındır için işler iyi gitmiyor! Bu kez de yılın golünü yedi: Sahalarda ender görünür

İngiliz devi Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır oldukça zor bir süreçten geçiyor. Ruben Amorim tarafından kısıtlı süre bulan ancak bulduğu sürelerde de yediği hatalı gollerle dikkatleri üzerine çeken Altay Bayındır'a bir kötü haber daha geldi. İşte detaylar...

Manchester United'ın Tottenham'a 4-3 kaybettiği İngiltere Lig Kupası çeyrek final maçında Altay Bayındır, ilk 11'de forma giymişti.

Milli kalecinin yediği gol maça damga vururken, Altay Bayındır'ın performansı İngiliz basınında manşet olmuştu.

ALTAY BAYINDIR'A TOTTENHAM'DAN KÖTÜ HABER!

88. dakikada Heung-min Son, Altay Bayındır'ı kornerden attığı golle avlamıştı. Bu gol Tottenham tarafından ödüllendirildi. Tottenham, Heung-min Son'un golünü sezonun en iyi golü seçti ve Güney Koreli futbolcuya ödül verdi.

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Gol için özel bir video hazırlanırken, o anlara şahit olan taraftarlarla röportaj yapıldı.

İşte o gol;

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