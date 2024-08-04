Altay Bayındır imzaya kaldı

Geçen sezon Kırmızı Şeytanlar'da süre bulmakta zorlanan Altay, sürpriz bir transfere hazırlanıyor.

2023-2024 sezonunun başında Fenerbahçe'den ayrılarak Manchester United'a transfer olan milli kaleci Altay Bayındır, İngiltere'de aradığını bulamadı.

Teknik direktör Erik ten Hag'ın gözüne giremeyen 26 yaşındaki kaleci, takımdan ayrılma kararı aldı ve İskoçya'ya gitmeye hazırlanıyor.

İMZALAR ATILIYOR

Fenerbahçe'deki performansıyla birçok büyük kulübün dikkatini çeken Altay Bayındır, Eylül 2023'te Manchester United'a transfer olmuştu. Ancak burada Andre Onana'nın arkasında kalan milli kaleci, ayrılma kararı aldı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Celtic, Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak için Manchester United ile prensipte anlaştı. Detaylara göre, Altay önümüzdeki hafta sağlık kontrolleri için İskoçya'ya gidecek.

Altay Bayındır, Manchester United formasıyla sadece bir FA Cup maçında oynayabildi ve bu maçta kalesinde iki gol gördü.