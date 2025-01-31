Altay Bayındır İngilizleri çılgına çevirdi: “Artık zamanı gelmedi mi?” diye sordular

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Altay Bayındır İngilizleri çılgına çevirdi: “Artık zamanı gelmedi mi?” diye sordular

Manchester United’ın UEFA Avrupa Ligi’nde FCSB’yi mağlup ettiği maçta forma giyen Altay Bayındır İngilizleri kendisine hayran bıraktı. Manchester United taraftarları artık Altay’ın sürekli forma giymesi gerektiğini belirterek “Artık zamanı gelmedi mi?” dedi.

UEFA Avrupa Ligi son hafta maçlarında FCSB deplasmanına konuk olan Manchester United, zorlu mücadeleyi 2-0 kazanarak lig aşamasını ilk 8'in içinde bitirmeyi başardı.

İngiliz devine galibiyeti getiren golleri Diego Dalot ve Kobbie Mainoo atarken milli futbolcumuz Altay Bayındır da maça ilk 11'de başladı.

Ruben Amorim'in göreve gelmesiyle forma şansı bulmaya başlayan ve performansında büyük bir artış gösteren Altay, FCSB maçında da kalesine gelen 3 şutu kurtardı.

İNGİLİZLER YİNE HAYRAN KALDI

Bu sezon 5. kez Manchester United kalesini koruyan milli oyuncu, taraftarların güvenini kazanırken Manchester United kulübünün sosyal medya paylaşımlarında da ilgiyi üstüne çekti.

İngiliz taraftarlar, FCSB maçının ardından Ruben Amorim'e mesaj gönderirken Erik Ten Hag'a da bu kez Altay Bayındır üzerinden serzenişte bulundu.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda bazı İngiliz taraftarlar Altay’ın Manchester United’a en az bir kupa kazandırmasını beklediklerini dile getirdi. Eski teknik direktör Erik Ten Hag’ın Altay’ı neden kulübeye mahkum ettiğini anlayamayan Manchester United taraftarları artık Onana’nın yedek kulübesine çekilmesi gerektiğinin altını çizerek “Artık zamanı gelmedi mi?” sorusunu sordu.

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