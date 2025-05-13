Altay Bayındır kabusu yaşıyor: Demediklerini bırakmadılar

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Manchester United sahasında West Ham United'i konuk etti. Kırmızılılarda, Altay Bayındır ilk 11'de sahaya çıktı. Mücadeleyi West Ham 2-0 kazanırken mücadelenin ardından milli oyuncumuz eleştirilerin hedefi oldu.

ALTAY BAYINDIR'A SOĞUK DUŞ!

Altay Bayındır için İngiliz basının birçok önde gelen kuruluşu sert eleştirilerde bulundu.

Daily Mail, başarılı file bekçisi için, "Önceki maçlarda oynarken sinir küpü gibi görünüyordu ama Tomas Soucek'in vuruşunda ya da Jarrod Bowen'ın gollerinde yapabileceği bir şey yoktu." ifadelerini kullandı.

The Sun ise Altay Bayındır'ın performansına 4 puan verdi. Altay Bayındır'ın savunma hattıyla iletişimine vurguda bulunulan haberde, "Bayındır geri hattını tanıyor mu? Onunla sözde savunma kalkanı arasında kesinlikle sıfır iletişim vardı" denildi.