Altay Bayındır kendinden geçti! Yedek kulübesinde büyük sevinç

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Manchester United’ın Lyon’u mağlup ettiği tarihi maçta Altay Bayındır kendinden geçti. Tecrübeli oyuncu galibiyet golünün gelmesi ile birlikte büyük sevinç yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi’nde Manchester United’ın Lyon’u 5-4 mağlup ettiği çeyrek final rövanş mücadelesi tarihe geçti. İngiliz devi ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Lyon, 10 kişi kalmasına rağmen 2-2’lik eşitliği yakaladı. Uzatmanın son dakikalarına kadar büyük heyecanın yaşandığı maçı Manchester United 5-4 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Athletic Bilbao ile eşleşti.

ALTAY BAYINDIR KENDİNDEN GEÇTİ

Karşılaşmayı yedek kulübesinde izleyen kaleci Altay Bayındır, 120+1'de Maguire'ın galibiyet golü ile adeta kendinden geçti.

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Gol sonrası kameralar Manchester United yedek kulübesine dönerken, Altay Bayındır ve arkadaşlarının sevinci görülmeye değerdi.

Öte yandan golün ardından kalesini terk eden kaleci Onana yedek kulübesine giderek önce hocası Amorim’e sonra da takım arkadaşı Altay’a sarılarak golün sevincini paylaştı.

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