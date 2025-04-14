Altay Bayındır Lyon’a karşı oynayacak mı? Hocası açıkladı

Manchester United’ın UEFA Avrupa Ligi ve Premier Lig’de üst üste oynadığı maçlardaki kaleci performansları büyük tepki çekti. İngiliz ekibinin Lyon ile 2-2 berabere kaldığı maçta kaleyi koruyan Onana ve Premier Lig’de Newcastle United’a 4-1 mağlup oldukları karşılaşmada eldivenleri giyen Altay Bayındır kalesinde gördüğü gollerle eleştiri oklarının hedefi oldu.

Manchester United’da üst üste gelen kötü sonuçlar sonrası kaleye kimin geçeceği merak konusu oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim net bir cevap vermekten kaçındı.

Amorim, Newcastle United maçının ardından Lyon ile oynanacak rövanş maçında kalede kimin olacağına yönelik soruya, "Beklemek zorundasınız, en iyi 11'e karar vereceğim." yanıtını verdi.



Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-2'nin rövanşında 17 Nisan Perşembe günü sahasında Lyon'u ağırlayacak.