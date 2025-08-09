Altay Bayındır Manchester United'a kupa kazandırdı

Manchester United, Fiorentina'yı hazırlık maçında ağırladı.
ALTAY SPOT IŞIĞINI DE GEA'NIN ÜZERİNDEN ALDI
Fiorentina kalesini koruyan eski Manchester Unitedlı yıldız David de Gea'nın tribünler Old Trafford tribünleriyle yeniden buluştuğu maça Altay Bayındır damgasını vurdu.
SON PENALTIYI KURTARARAK GALİBİYETİ GETİRDİ
Penaltı atışlarının sonucu belirlediği mücadelede Altay, Fiorentina'nın son penaltısını kurtararak Manchester United'a galibiyeti getirdi. Maç sonunda İngiliz ekibi 'Snapdragon Kupası'nı kaldırdı.
@UtdJoshua03 pic.twitter.com/PnLL61TyW2— FollowUtdJoshua2003 (@UtdJoshua2003) August 9, 2025
ONANA'NIN YOKLUĞUNDA FIRSATI DEĞERLENDİRDİ
Onana'nın sakatlığı sebebiyle kaleyi devralarak kamp dönemi boyunca form grafiğiyle dikkat çeken milli file bekçisi, Ruben Amorim'in gözüne girdi.