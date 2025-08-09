Altay Bayındır Manchester United'a kupa kazandırdı

Manchester United'ın Fiorentina ile evinde oynadığı hazırlık maçında Altay Bayındır kalesinde devleşerek galibiyeti getiren isim oldu.

Manchester United, Fiorentina'yı hazırlık maçında ağırladı.

ALTAY SPOT IŞIĞINI DE GEA'NIN ÜZERİNDEN ALDI

Fiorentina kalesini koruyan eski Manchester Unitedlı yıldız David de Gea'nın tribünler Old Trafford tribünleriyle yeniden buluştuğu maça Altay Bayındır damgasını vurdu.

snapdragon-kupasi.jpg

SON PENALTIYI KURTARARAK GALİBİYETİ GETİRDİ

Penaltı atışlarının sonucu belirlediği mücadelede Altay, Fiorentina'nın son penaltısını kurtararak Manchester United'a galibiyeti getirdi. Maç sonunda İngiliz ekibi 'Snapdragon Kupası'nı kaldırdı.

ONANA'NIN YOKLUĞUNDA FIRSATI DEĞERLENDİRDİ

Onana'nın sakatlığı sebebiyle kaleyi devralarak kamp dönemi boyunca form grafiğiyle dikkat çeken milli file bekçisi, Ruben Amorim'in gözüne girdi.

