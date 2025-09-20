Altay Bayındır mutlu! Manu dev maçı kazandı

Milli futbolcu Altay Bayındır'ın kalesini koruduğu Manchester United, Premier Lig'de haftanın maçında Chelsea'yi konuk etti. İki takımın 10 kişi kaldığı karşılaşmada gülen 2-1'lik skorla ev sahibi oldu.

Premier Lig'in 5. haftasında Manchester United, Old Trafford Stadyumu'nda Chelsea'yi konuk etti. Manchester United'da forma giyen kaleci Altay Bayındır, ilk 11'de sahaya çıktı.

Chelsea 5. dakikada 10 kişi kaldı. Robert Sanchez kırmızı kartla oyundan atıldı.

14. dakikada Bruno Fernandes'in golüyle öne geçen "Kırmızı Şeytanlar", 37. dakikada Casemiro'nun attığı golle 2-0 üstünlüğü yakaladı.

İkinci golü atan Casemiro 45+5. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

80. dakikada Trevoh Chalobah'ın attığı gol Chelsea'ye yetmedi ve mücadele 2-1 sona erdi.

