Altay Bayındır pişman etti

İngiltere Lig Kupası 3. Tur mücadelesinde Manchester United sahasında 2. Lig ekibi Barnsley ile karşı karşıya geldi.

Old Trafford’da oynanan mücadelede Kırmızı Şeytanlar rakibini 7-0 gibi farklı bir sonuç ile mağlup etmeyi başardı.

Manchester United’a galibiyeti getiren golleri, Rashford (2) Antony, Garnacho (2) ve Eriksen (2) kaydetti.

PERFORMANSI MEMNUN ETTİ

Karşılaşmada milli kalecimiz Altay Bayındır’da ilk 11’de yer aldı. Altay Bayındır’ın performansı memnun ederken taraftarlar sosyal medya hesaplarından yaptıkları yorumlarda milli yıldızın daha fazla forma giymeyi hak ettiğini söylediler.

"DAHA FAZLA ŞANS BULMAYA İHTİYACIM VAR"

Genç file bekçisi de maç öncesinde verdiği röportajda "Daha fazla şans bulmaya ihtiyacım var. Tabii ki bu bir futbolcu için çok önemli" demişti.

EN SON GEÇTİĞİMİZ SEZON OYNAMIŞTI

Geçtiğimiz sezonun başında Manchester United’a transfer olan Altay Bayındır böylece İngiliz ekibinde ikinci kez forma giymiş oldu.

Altay Bayındır ilk maçına geçtiğimiz sezon Lig Kupası 4. Tur’da Newport Country’ye karşı oynanan maçta forma giymişti. Altay Bayındır o maç 2 gol görmüştü.