Altay Bayındır sahaya ilk 11’de çıkacak mı? Resmen duyurdular

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Manchester United, Brentford deplasmanına çıkıyor. TSİ 16:00'da başlayacak maç öncesi Altay Bayındır gelişmesi yaşandı.
Buna göre Altay Bayındır, Brentford-Manchester United maçında ilk 11'de sahaya çıkacak.
Altay Bayındır, Manchester United formasıyla İngiltere Premier Lig'de ilk kez Newcastle United maçında ilk 11'de görev almış ve Kırmızı Şeytanlar maçı 4-1 kaybetmişti.
Manchester United, Brentford maçından 4 gün sonra UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. İngiliz devi ilk maçı deplasmanda 3-0 kazanıp final kapısını ardına kadar aralamıştı.