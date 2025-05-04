Altay Bayındır sahaya ilk 11’de çıkacak mı? Resmen duyurdular

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Altay Bayındır sahaya ilk 11’de çıkacak mı? Resmen duyurdular

Premier Lig’de Manchester United, Brentford’a konuk olacak. Kritik maçta Altay Bayındır’ın sahaya ilk 11’de çıkıp çıkmayacağı resmen açıklandı.

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Manchester United, Brentford deplasmanına çıkıyor. TSİ 16:00'da başlayacak maç öncesi Altay Bayındır gelişmesi yaşandı.

Buna göre Altay Bayındır, Brentford-Manchester United maçında ilk 11'de sahaya çıkacak.

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Altay Bayındır, Manchester United formasıyla İngiltere Premier Lig'de ilk kez Newcastle United maçında ilk 11'de görev almış ve Kırmızı Şeytanlar maçı 4-1 kaybetmişti.

Manchester United, Brentford maçından 4 gün sonra UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. İngiliz devi ilk maçı deplasmanda 3-0 kazanıp final kapısını ardına kadar aralamıştı.

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