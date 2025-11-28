Ara transfer döneminde kaleci arayışlarına giren Beşiktaş'ın gündemine aldığı milli file bekçisi Altay Bayındır'ın Manchester United'da satış listesine konulan 11 oyuncu arasında yer aldığı iddia edildi.

MANCHESTER UNITED'DA BÜYÜK TEMİZLİK

Kadrosunda ciddi bir yenilenmeye gitmeyi planlayan Manchester United’ın, transfer bütçesi yaratmak için birçok oyuncunun ayrılığına sıcak baktığı belirtildi.

ESPN’in haberine göre kulüp; Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte, Marcus Rashford, Rasmus Højlund, Casemiro, Jadon Sancho, Harry Maguire, Altay Bayındır, Joshua Zirkzee ve Tyrell Malacia için gelen teklifleri değerlendirmeye hazır.

ALTAY BAYINDIR YENİDEN SÜPER LİG YOLUNDA MI?

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Altay Bayındır için resmi girişimlerde bulunması beklenirken 27 yaşındaki kalecinin 2.5 senelik Premier Lig macerasının ardından yeniden Süper Lig'e dönme ihtimalinin güçlü olduğu ifade ediliyor.