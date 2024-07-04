Altay Bayındır yerle bir oldu

Sezon başında büyük umutlarla transfer olduğu Manchester United’da bir türlü forma şansı bulamayan Altay Bayındır’a 1 kötü haber daha geldi.

İLK İŞİ KALECİ TRANSFERİ OLACAK

Kırmızı Şeytanlar Hollandalı teknik direktör Erik Ten Hag ile 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalandığını duyurdu.

Erik Ten Hag’ın imza sonrası ilk iş olarak Andre Onana’ya alternatif olabilecek bir kaleci transferi yapması bekleniyor.

Yapılacak kaleci transferi sonrası Altay Bayındır’ın forma giyme şansının iyice yok olması veya takımdan gönderilmesi bekleniyor.

MANCHESTER UNITED İLE 2 KUPA KAZANDI

2022 yılından beri Manchester United’ın başında olan Erik Ten Hag Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde başarısız olmasına karşın 1 İngiltere Lig Kupası ve 1 İngiltere Kupası kazandırdı.