Altay Bayındır’a büyük şok! Manchester United’dan kötü haber geldi

Manchester United'ın yaz transfer döneminde ciddi atılımlar yaparak kadrosunda büyük değişikliğe gitmesi bekleniyor. Bu plan doğrultusunda İngiliz devinin 10 futbolcuyla yolları ayırmayı planladığı aktarıldı.

Jonny Evans, Tom Heaton, Christian Eriksen ve Victor Lindelof'un sezon sonunda sözleşmeleri bitiyor. Manchester United'da herhangi bir alacakları olmayan futbolcuların ayrılıklarıyla birlikte maaş bütçesinde de yer açılacak.

Aston Villa ise sezon sonunda Manchester United'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Marcus Rashford'un 40 milyon sterlin karşısında bonservisini alabilir.

Manchester United'ın ayrıca Real Betis'e kiralanan Antony'den de para kazanmayı hedeflediği belirtildi. İngiliz basınında yer alan haberde Kırmızı Şeytanlar'ın Antony'den zarar etmemesi için 32.5 milyon sterlin değerinde bir bonservis bedeli belirlemesi gerektiği aktarıldı.

Chelsea'ye 25 milyon sterlinlik zorunlu satın alma maddesiyle kiralanan Jadon Sancho da Manchester United'ın kasasını dolduracak bir başka futbolcu. Ancak Chelsea'nin ceza ödemeyi göze alarak bu anlaşmadan cayabileceği de belirtiliyor.

Casemiro ve Tyrell Malacia'nın da sezon sonu itibarıyla kulüpten ayrılması gündemde. Manchester United, 2 futbolcu için gelen teklifleri de değerlendirecek.

Yeni bir kaleci transfer etmek isteyen Manchester United'ın Altay Bayındır ile de yolları ayırabileceği belirtildi. Milli eldivenin transferinden bu yana sadece 7 maçta forma giydiği vurgulandı.

İngiliz devi adı geçen tüm futbolcularla vedalaşması durumunda yaklaşık 129 milyon sterlinlik bir gelir bekliyor. Bu rakam yeni sezonda kadroda büyük değişikliklere gitmek isteyen teknik direktör Ruben Amorim'in de elini güçlendirecek.