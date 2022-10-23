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Sözleşmesi sezon sonunda biten Altay Bayındır'dan flaş açıklama

Fenerbahçe kaptanı Altay Bayındır, "Kurtarırsın kurtarırsın, bir hata olur ya da bir gol yersin sıkıntı çıkar. Kalecilik böyledir" dedi

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 07:51
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Altay Bayındır'dan çarpıcı mesajlar

Sözleşmesi sezon sonunda biten Altay Bayındır'dan flaş açıklama
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Fenerbahçe kaptanı Altay Bayındır, hakkındaki eleştirilerle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Altay, "Kalecilik böyledir. Birçok insan bunu biliyor. Kurtarırsın kurtarırsın, bir hata olur ya da bir gol yersin sıkıntı çıkar. O yüzden çok odaklanılması gereken bir pozisyonda oynuyorum. Böyle şeyler olabilir." dedi.

Altay, şöyle devam etti:

" Başakşehir maçı bizim için önemli bir maçtı. Maç eksiğimiz olmasına rağmen liderliğe yükseldik, mutluyuz. Bu hafta Avrupa Ligi maçımız var, en sağlıklı şekilde geçeriz inşallah. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Çok önemli bir maçtan galip ayrıldık. Böyle maçlarda alınan 3 puanlar çok değerlidir. Her maç da birbirinden önemli. Bu haftayı kapatıp yarından itibaren önümüzdeki maça odaklanacağız.

Hepimiz profesyonel oyuncularız. İşimiz çalışıp, gözümüzü sadece bir yere odaklayıp, kulaklarımızı tıkayıp işimizi yapmak. Bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor. Geçen hafta MKE Ankaragücü maçında da söylediğim gibi, Avrupa Ligi maçındakinin penaltı olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü topa değmiştim. Ondan önceki maçta da pozisyon yaşadım ama dediğim gibi bazı şeyler geride kalıyor. Futbolda böyle şeyler olabilir. Pas hatası yapabilir oyuncu. Başarılı olmak için her zaman destek olmak lazım. Zaten bir oyuncu pas hatası yaptığı zaman morali bozuluyor, ona bir de yüklenmek daha çok moralini bozuyor, eğer güçlü bir psikolojisi yoksa. O yüzden biz içeride de konuşuyoruz. İyi bir aile ortamımız var. İyi bir takım olduk. İnşallah bu şekilde de kazanmaya devam ederiz."

Altay Bayındır, sezon sonu biten sözleşmesiyle ilgili olarak ise "Bu tarz konular futbolcu konusu değildir. Futbolcuların bu konularla ilgilenen menajerleri var. Onlar görüşüyorlardır. Şu an kritik bir dönemdeyiz. Her hafta maç var, yoğun bir programdayız, sadece işimize odaklanmış vaziyetteyiz. İlerleyen günlerde neler olur hep beraber göreceğiz." dedi.

Taraftarın maçta kendisine destek vermesi ve pankart açmasıyla ilgili konuşan Altay, "Sağ olsunlar destek amaçlı güzel pankart açılmıştı. Isınmada çok istek vardı, maçtan sonra gittim, teşekkürlerimi sundum. Yani pozitif anlamda destek gördüğümüz zaman, bizler de saha içinde pozitif mücadele veriyoruz. Ama yarın, öbür gün farklı şeyler de yaşayabiliriz olumsuz anlamda. Bizim görevimiz önümüze bakıp çalışmaya devam etmek." değerlendirmesinde bulundu.

Altay Bayındır, şampiyonluk şansını nasıl gördüğü sorusuna ise "Bir maçlık galibiyetle şampiyon olunmuyor, bir maçlık mağlubiyetle de şampiyonluk gitmiyor. Önemli olan her maça final maçıymış gibi odaklanmak. Hocamız da zaten bu bölümde de bizi hazırlıyor, çalışmalarımız, konuşmalarımız maça göre oluyor. Hep önümüzdeki maçı kazanmaya çalışarak devam edeceğiz yolumuza. Her zaman mücadeleye devam etmek gerekiyor." yanıtını verdi.

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