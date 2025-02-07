Altay Bayındır’dan kötü haber

Milli kaleci Altay Bayındır İngiltere FA Cup 4. turunda Leicester City'ye karşı oynayacakları maçta forma giyemeyecek. Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim Altay Bayındır'ın oynamayacağını açıkladı.

LEISTER MAÇINDA YOK

Kırmızı şeytanların teknik direktörü Amorim, "Altay'ın bir problemi olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden forma giyemeyecek. Tom (Heaton) da bu maç için uygun değil ama sonraki maçlarda forma giyebilir. Takımın geri kalanı hazır. Önemli olan maça hazır olmamız." dedi.

Altay Bayındır bu sezon Manchester United ile 6 maçta forma giyerken, kalesinde 8 gol gördü ve 2 maçta kalesini gole kapadı.