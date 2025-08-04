Altay Bayındır'ın yediği gol İngiltere'de gündem oldu!

İngiltere Premier Lig devlerinden Manchester United, ABD'de düzenlenen Premier Lig Yaz Serisi'nde Everton ile karşı karşıya geldi. Kırmızı şeytanların formasını giyen milli kaleci Altay Bayındır maça 11'de başladı.

2-2 beraberlikle sona eren maçta Manchester United'ın yediği bir gol ülke basınında gündem oldu.

75. dakikada hızlı gelişen Everton atağında ceza sahası ön çizgisine çevrilen topu McNeil kontrol etti. Tam bu esnada Diallo'nun uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, Heaven'a da çarpıp yön değiştirerek Altay Bayındır'ın bakışları arasında ağlara gitti.

O Diallo apostou... só não sabemos em quê, porque nem ele sabe o que fez ????



???????????????????????????? @premierleague | @ManUtd 2 x 2 @Everton#DAZNPremier pic.twitter.com/g3KBf1d23l — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) August 3, 2025

Manchester United'ın yediği bu gol, ülke basınında geniş yankı uyandırırken, atılan bazı manşetler şöyle oldu:

Sky Sports: "Ne tuhaf bir gol"

Daily Mail: "Manchester United'dan kendi kalesine komik gol."

Goal: "Everton, Manchester United'ın kendi kalesine attığı garip golle durumu eşitledi."

Mirror: "Everton, ManU'nun kendi kalesine attığı tuhaf golün ardından iki kez geri dönüş yaparak beraberliği sağladı."

Sky Sports: "Bruno Fernandes'in Ndiaye ile girdiği itiş kakışta Manchester United'ın kendi kalesine attığı gol felaket oldu."