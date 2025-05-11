Altay Bayındır'ın yüzü gülmüyor

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Altay Bayındır'ın yüzü gülmüyor

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, West Ham United'a 2-0 mağlup olurken kalede Altay Bayındır forma giydi.

Premier Lig'in 36. haftasında Manchester United West Ham United'ı konuk etti. Old Trafford'ta oynanan maçta West Ham United 26.dakikada Tomas Soucek'in golüyle öne geçerken 57.dakikada Bowen farkı ikiye çıkardı. Karşılaşma 2-0 sona erdi.

ALTAY BAYINDIR KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli kaleci Altay Bayındır Premier Lig'de çıktığı 3 maçta 10 gol yedi. Toplamda ise 9 kez formasını giydiği kırmızı şeytanlarda 18 golü kalesinde gördü. Manchester United ise son yedi maçında galip gelemezken haftaya Chelsea'ye rakip olacak.

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