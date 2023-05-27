Altay bu sezon transfer yapamayacak

Altay için 2021-2022 sezonunda başlayan transfer yasağı bu sezon da devam edecek.

Altay bu sezon transfer yapamayacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da 1.5 sezondur devam eden transfer yasağının 2023-24 sezonun ilk yarısında da süreceği açıklandı. Eski yabancı futbolculara olan borçları nedeniyle FIFA tarafından 2021-22 sezonunun devre arasında transfer tahtası kapatılan siyah-beyazlılar, bu sezon kadrosuna takviye yapamadan mücadele etti.

İzmir temsilcisinde mevcut kadrodan sadece 42 yaşına basacak kaptan İbrahim Öztürk'ün sözleşmesi sona erecek. Altay, kontratları süren oyuncularına gerekli ödemeleri yapıp kadrosunu koruyarak yeni sezona başlamayı hedefliyor.
"MÜMKÜN DEĞİL"
Transfer yasağının bu yaz döneminde kalkmayacağını belirten Başkan Ayhan Dündar, "Yasak en erken ocak ayında kalkar. Diğer dosyaların davaları da her an gelebilir. Transferle ilgili olumlu bir gelişme yaşanacağını düşünmüyorum.
Mümkün değil. Ara transfer döneminde tahtayı açmak için tamamı olmasa da çok ciddi ödemelerin yapılması, dava açan eski yabancı oyunculardan muvafakatname alınması gerekiyor. FIFA'da 20'ye yakın dosyamız var. Ödeme yapmazsak kulübümüze cezalar gelebilir" diye konuştu.
Altay'ın transfer yasağı borcunun yaklaşık 10 milyon Euro olduğu kaydedildi. (DHA)

Öne Çıkanlar
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını son bölümde neler yaşandı?
Yalı Çapkını 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını son bölümde neler yaşandı?
Engin Ardıç’ı nasıl bilirdiniz?
Engin Ardıç’ı nasıl bilirdiniz?
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
Son Haberler
Ömer dizisine Kuruluş Osman'dan flaş transfer! Gamze'nin eski eşine hayat verecek Magazin
Ömer dizisine Kuruluş Osman'dan flaş transfer! Gamze'nin eski eşine hayat verecek
Rüyada kezzap görmek neye işaret? Rüyada kezzap görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada kezzap görmek neye işaret? Rüyada kezzap görmek ne demek?
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı Spor
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Otluk alan yangın duman şehri kapladı Güncel
Otluk alan yangın duman şehri kapladı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Sırp İlerleme Partisinin liderliğini bıraktı Dünya
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Sırp İlerleme Partisinin liderliğini bıraktı
Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında kürsüye çıkan kadın feryat etti Siyaset
Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında kürsüye çıkan kadın feryat etti
Almanya'da 30 yıldır dinmeyen acı: Solingen faciası Dünya
Almanya'da 30 yıldır dinmeyen acı: Solingen faciası