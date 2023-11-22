Altay Dağları’ndan Türkiye'ye seslenen Türk çocuğunun videosu sosyal medyada gündem oldu

Altay Dağları’nda kıl çadırlarda yaşayan Türk çocuğu çektiği video ile Türkiye’ye selam söyledi.

Altay Dağları’ndan Türkiye'ye seslenen Türk çocuğunun videosu sosyal medyada gündem oldu

Türk milletinin Anadolu’dan önceki yurdu Orta Asya’da Altay Dağları’nın eteklerinde kıl çadırlarında yaşan ve öz Türklüğünü koruyan Türklerden Türkiye’ye ve Türk soydaşlarına selam videosu geldi.

Türk çocuğu Batırcan, çektiği videoda Türkiye’ye selam söylerken “Benim adım Batırcan. Burası Altay Dağları. Bizim dilimiz bir, dinimiz bir. Türkiye’ye selam olsun.” İfadelerini kullandı.

Batırcan’ın kullandığı Türkçe’nin Anadolu Türkçesi’ne benzerliği dikkat çekerken, videodaki manzaralar ise izleyenleri büyüledi.

ALTAY DAĞLARI NEREDE?

Altay dağları Orta ve Doğu Asya'da bulunan; Rusya, Çin, Moğolistan ve Kazakistan'ın birleştiği ve İrtiş ve Obi nehirlerinin kaynaklarının bulunduğu sıradağdır. Sıradağ, kuzeydoğuda Sayan Dağları ile birleşir ve güneydoğuda giderek alçalarak Gobi Çölü'nün yüksek platosuyla birleşir.

Bilindiği gibi doğu Türkçesinde Altay dediğimiz bu mekânın ismi batı Türkçesinde Altag’dır.

Türk yurtlarındaki birtakım dağların manevi kutsiyetleri söz konusudur. İnsanlara mutluluk ve refah veren dağlar, hayvanların da barınağıdır ki, bu varlıklar insanlar için zaruri olduğundan; dağlarda bütün canlıları koruyan ruhların veya meleklerin bulunduğuna inanılmıştır. Belki de bu yüzden umumi dini törenler yüksek tepelerde ya da ulu dağ eteklerinde gerçekleştiriliyordu.

Türk dünyasına özellikle tarihi açıdan baktığımızda iki mühim dağ silsilesine tesadüf edilir ki; birisi Altaylar, diğeri de Tanrı Dağlarıdır. İkisi de Türkler için bugün dahi kutlu mekânlardır. Bilindiği üzere Altay ve çevresi Hakas, Tuva, Altay ve hatta Kazak Türklerinin yaşadığı topraklardır. En eski Türk izlerini buralarda görebiliriz. Altay Dağları, Türkleri besleyen, büyüten ana kucağı gibidir.

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