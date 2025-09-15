Altay henüz golle tanışamadı

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay’da skor üretme konusunda sorunlar yaşanmaya devam ediyor. Ligdeki ilk iki haftada 1 mağlubiyet 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, topladığı 1 puanla düşme hattında yer alıyor. Bu süreçte rakip fileleri sarsamayan İzmir ekibi, ligdeki gol atamayan tek takım konumunda bulunuyor. Ramazan Kurşunlu yönetimindeki Altay, Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinde de Bursa Yıldırımspor’la deplasmanda karşı karşıya gelmiş ve rakibine 2-0 mağlup olmuştu. Böylece siyah-beyazlılar, yeni sezonda şu ana kadar tüm kulvarlarda çıktığı 3 karşılaşmada 4 gol kalesinde görürken skor üretmeyi ise başaramadı.



RAMAZAN KURŞUNLU FORVETİNİ ARIYOR

Transfer yasağından dolayı kısıtlı imkanlarla sahaya çıkan Altay’da Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu forvetini aramaya devam ediyor. Bursa Yıldırımspor’la oynanan kupa karşılaşmasına forvet pozisyonunda Murat Uluç’la başlayan Kurşunlu, sezonun ilk lig maçı olan Uşakspor mücadelesine de yine Uluç’la başladı. Bu iki karşılaşmada skor üretemeyen Altay’da forvet hattında değişiklik yapıldı ve iç sahadaki Ayvalıkgücü Belediyespor karşılaşmasına en uç bölgede Mehmet Onur Yıldız’la başlandı. Böylece Ramazan Kurşunlu golcü pozisyonunda henüz ideal ismine karar veremedi. Denizli İdmanyurdu maçında deneyimli çalıştırıcının hangi oyuncuyla çıkacağı merakla bekleniyor.