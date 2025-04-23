Altay için tepki çeken öneri: Büyük tartışma çıktı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta bitime 2 hafta kala küme düşen Altay'da eski yüksek divan kurulu başkanı olan Ahmet Çoker, sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kişisel görüş ve izlenimlerini paylaştığını ifade eden ve kulübün içinde bulunduğu durumu 14 madde ile özetleyen Prof. Dr. Çoker, Altay'ın amatör lige düşerek yeniden yapılanması gerektiğini söyledi. Çoker'in bu çıkışı bazı kesimlerin tepkisini çekerken tartışmaları da beraberinde getirdi. Altay'ın mevcut koşullarda dernek statüsüyle yönetilmesinin mümkün olmadığını belirten Ahmet Çoker, kulübe 6 puan silme cezası geleceğini, uzun vadede küme düşürme cezası da gelebileceğini kaydetti.

Transfer yasağı için 3 ayda acil 5-6 milyon Euro, 3'üncü Lig'de yeni sezon için 80 milyon TL kaynak gerektiğini dile getiren Ahmet Çoker, 50 bin TL'den bağış karşılığı satılan 111'inci yıl anı formalarından 40 tane satıldığını belirtti. Kulübe camianın son 3 ayda 25 milyon TL nakit aktardığını, bunun 15 milyon TL'si ile maaşlar ve faturaların ödendiğini anlatan Çoker, "Camia büyükleri son dönemin tek kaynak yaratıcısı kişilerdir. Gelen ödemeler duyulur duyulmaz malzeme tedarikçisinden piyasa alacaklısına kadar herkes haciz koymak için harekete geçmişlerdir. Kulübe 10 milyon Euro'luk bir yatırımcı bulmak giderek daha zor oluyor. Yönetime kimse talip olamıyor yük ağır" dedi.

'20 MİLYON EURO BORCUMUZ VAR'

Altay'ın kötü yönetim ve yatırımlar nedeniyle bu durumda olduğunu ifade eden Eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çoker, "UEFA dosyalarının büyük kısmı aynı dönem. Sözleşmelerde vadedilen rakamlar inanılmaz. Oynamayanlara bile. Bütün bunlara rağmen şu an borcumuz 20 milyon Euro olup, 11 milyonu yabancı para üzerinden olup faiz ve mahkeme masrafları sürekli güncellenmektedir. En büyük futbolcu borcu 1 milyon 50 bin Euro, en azı 104 bin Euro olmak üzere 23 yabancı futbolcu borcu bulunmaktadır. Belki de tek çözüm amatörlüğe dönüp yeniden yapılanmadır" şeklinde konuştu. Bu açıklamayla Altay'ın borcunun 880 milyon TL'ye ulaştığı sonucu ortaya çıktı.

'AMORIM'DEN CEZA GELECEK'

Altay'ın 2020'de siyah-beyazlı formayı 3 maçta giyen Brezilyalı William De Amorim'e olan 466 bin Euro'luk borcunu ödememesi nedeniyle FIFA'dan ek olarak 20 bin İsviçre Frangı ceza aldığını aktaran Ahmet Çoker, "Amorim ayrılık süreci doğru yönetilmediği için FIFA'ya kulübümüzü şikayet etmişti. 30 günlük ödeme süresi içinde ödeme yapılamadığı için 6 puan silme cezası uygulanacağı bildirildi. Kulübümüze ödeme yapılıncaya kadar transfer yasağı uygulanmasına karar verildi. Bundan sonraki süreçte ödeme yapılmaması halinde küme düşme cezasına neden olabilecek şekilde ek yaptırımlar doğabilir. İlgili dönem yöneticilerini transfer yasağı, puan silme, küme düşme ve FIFA'nın para cezalarını ortadan kaldırmak üzere sorumluluk almaya davet ederiz" mesajı verdi.