Altay imzayı attırdı

Kaynak: DHA
Altay imzayı attırdı

TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek olan Altay, altyapı oyuncularına sarıldı.

TFF 2'nci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi transfer yasağı devam eden Altay, altyapı oyuncularına sarıldı. Siyah-beyazlılarda 18 yaşındaki ön libero İsa Toygar Ekinci profesyonel sözleşme imzaladı. Futbola Urla Gençlikspor'da başlayıp, Urla Belediyespor'da 5 yıl oynadıktan sonra 2020 yılında Altay altyapısına transfer olan Toygar sırasıyla U14, U16, U17, U19 takımlarında görev yaptı.
Akademi liglerinde toplam 64 maça çıkıp 3 gol atan genç futbolcu bu sezon ilk kez profesyonel kategoride görev yapacak olmanın heyecanını yaşıyor.
Genç oyuncunun Urla Belediyespor'dan antrenörü Mehmet Yağız, "İzmir'in köklü kulübü Altay Spor Kulübü'nde de başarılı performansıyla dikkat çeken Toygar profesyonelliğe ilk adımını attı. Sporcumuz Toygar Ekinci'yi ve değerli ailesini tebrik eder Altay Kulübü'nde başarılar dileriz. Toygar tüm Urlalı futbol severlere büyük gurur yaşattı" dedi.

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