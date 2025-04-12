Altay, İnegöl deplasmanında kaybetti

Kaynak: İHA
Altay, İnegöl deplasmanında kaybetti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. haftada İnegölspor, sahasında karşılaştığı Altay'ı 1-0 mağlup etti.

İnegölspor TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. haftada evinde ağırladığı Altay’ı 1-0 mağlup etti.

İNEGÖLSPOR 1 ALTAY 0

Hakemler: Seyfettin Alper Yılmaz, Mehmet Ali Yılmaz, İlyas Samet Yelen

İnegölspor: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse (Mustafa Mete Tetik dk. 95) Alpay Koçaklı, Alican Özfesli (Batuhan Günaldı dk. 83) Ali Mert Aydın (Mehmet Arda Akdeniz dk. 95) İsmail Zehir, Uğur Utlu, Yusuf Tursun, Fatih Aktay (Hasan Alp Atınoluk dk. 88)

Altay: Ozan Evrim Özenç, Yusuf Tekin, Sefa Özdemir (Yunus Efe Sarıkaya dk. 59), Murat Uluç, Emre Tangeldi, Salih Oktay, Mehmet Kaymaz (Mehmet Gündüz dk. 59) Ege Parmaksız (Murat Berkan Demir. dk. 59) Kuban Altunbudak, Onur Efe, Özgür Özkaya

Gol: İbrahim Can Köse (İnegölspor)

Sarı kartlar: Fatih Aktay, Mustafa Emr

Son Haberler
Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi!
Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi!
Fenerbahçe'nin, Sivasspor maçı kamp kadrosunda dört isim yok
Fenerbahçe'nin, Sivasspor maçı kamp kadrosunda dört isim yok
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde flaş gelişme!
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde flaş gelişme!
Berkay Gezgin CHP Parti Meclisi'ndeki ilk toplantısına ilişkin konuştu "Kurultayın ardından birlik sağlandı"
Berkay Gezgin CHP Parti Meclisi'ndeki ilk toplantısına ilişkin konuştu "Kurultayın ardından birlik sağlandı"
Ekrem İmamoğlu'ndan gündemi sallayacak mesaj!
Ekrem İmamoğlu'ndan gündemi sallayacak mesaj!