Altay, İnegöl deplasmanında kaybetti

İnegölspor TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. haftada evinde ağırladığı Altay’ı 1-0 mağlup etti.
İNEGÖLSPOR 1 ALTAY 0
Hakemler: Seyfettin Alper Yılmaz, Mehmet Ali Yılmaz, İlyas Samet Yelen
İnegölspor: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse (Mustafa Mete Tetik dk. 95) Alpay Koçaklı, Alican Özfesli (Batuhan Günaldı dk. 83) Ali Mert Aydın (Mehmet Arda Akdeniz dk. 95) İsmail Zehir, Uğur Utlu, Yusuf Tursun, Fatih Aktay (Hasan Alp Atınoluk dk. 88)
Altay: Ozan Evrim Özenç, Yusuf Tekin, Sefa Özdemir (Yunus Efe Sarıkaya dk. 59), Murat Uluç, Emre Tangeldi, Salih Oktay, Mehmet Kaymaz (Mehmet Gündüz dk. 59) Ege Parmaksız (Murat Berkan Demir. dk. 59) Kuban Altunbudak, Onur Efe, Özgür Özkaya
Gol: İbrahim Can Köse (İnegölspor)
Sarı kartlar: Fatih Aktay, Mustafa Emr