Altay kahroldu: Amorim basın toplantısında resmen açıkladı

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Lyon karşısında kaleyi yeniden Andre Onana’ya teslim edeceklerini duyurdu. Amorim, hem fiziksel hem de zihinsel olarak oyuncuların form durumlarını göz önünde bulundurarak bu kararı aldığını belirtti.

Pazar günü Premier Lig’de Newcastle United karşısında alınan 4-1’lik mağlubiyette forma giymeyen Kamerunlu kalecinin yerine milli oyuncumuz Altay Bayındır görev almıştı. Ancak Altay’ın performansı beklentilerin gerisinde kaldı. Amorim, Old Trafford’da oynanacak Lyon rövanşı için Onana’nın yeniden sahada olacağını vurguladı.

"MENTAL DURUMU DA YÖNETMEMİZ GEREKİYOR"

Ruben Amorim, yaptığı basın toplantısında oyuncuların sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik durumlarına da önem verdiklerini belirtti.

“Bir hafta sonu boyunca Onana’nın oynamamasının hem onun hem de Altay için iyi olacağını düşündüm” diyen Amorim, kararı Andre Onana ile açıkça paylaştığını ifade etti. Teknik adam, oyuncularla kurulan iletişimin önemine dikkat çekerek, “Oyuncuların söylediklerinden çok bazen hislerime göre karar veriyorum. Bu da onlardan biri” şeklinde konuştu.

MAGUİRE’DAN ONANA’YA DESTEK: “BÜYÜK KARAKTER”

Amorim’in açıklamaları sırasında basın toplantısına katılan stoper Harry Maguire da Onana’yı savundu. İngiliz futbolcu, Kamerunlu kalecinin geçmişte kalitesini defalarca kanıtladığını söyledi.

“Bir futbol kariyerinde inişler ve çıkışlar olur. Önemli olan tekrar ayağa kalkabilmektir” diyen Maguire, Onana’nın karakterine güvendiğini ve onun büyük bir kişilik olduğunu vurguladı.

ONANA'NIN GERİ DÖNÜŞÜ NE ANLAMA GELİYOR?

BBC futbol şefi Simon Stone’un analizine göre Amorim’in kalede Onana’yı tercih etmesi kaçınılmazdı. Ona göre Altay, Newcastle maçında yeterince iyi performans sergileyemedi.

Onana’nın performansının ne seviyede olacağı ise hala belirsizliğini koruyor. Teknik ekibin beklentisi, Onana’nın yedi üzerinden yedi oynayabilecek bir güvenilirlikte olması.

Maguire’ın da söylediği gibi Onana artık tüm gürültüyü görmezden gelmeli ve yalnızca işine odaklanmalı. Amorim, Onana ve Manchester United için umut, bu kararla yeniden şekillenecek.

2023 yazında Inter’den 44 milyon dolarlık bonservisle transfer edilen Onana, özellikle Şampiyonlar Ligi deneyimi ve ayağını iyi kullanma özelliğiyle United’ın oyun sistemine uygun görülmüştü. Ancak sezona yaptığı kötü başlangıç ve Lyon maçındaki hatalarla eleştirilerin odağı haline gelmişti.

Manchester United, Avrupa Ligi’ni kazanarak gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı hedefliyor. Bu yolda alınacak bir yenilgi, sezonun erken sona ermesi anlamına gelebilir. Onana’nın geri dönüşü bu nedenle teknik ve psikolojik açıdan kritik bir dönemece işaret ediyor.