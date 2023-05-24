Altay ligde kalsa da zora girdi

Spor Toto 1. Lig'de son maçını kazanarak ligde kalan Altay'da bu durum sevindirse de maddi sıkıntılar ve transfer yasağı yüzünden, İzmir temsilcisinin işi zorlaşmaya başladı.

Altay ligde kalsa da zora girdi

Spor Toto 1. Lig'de transfer yasağı ve maddi sıkıntılara rağmen Tuzlaspor'u yenerek kümede kalmayı başaran Altay'da oyuncuların büyük bölümünün kongre sürecine göre hareket edeceği ifade edildi.

KONGREYE GÖRE OYUNCULAR DEVAM EDECEK
Siyah-beyazlı takımda oyuncuların büyük bölümünün kulüpten alacaklı olduğu, ödeme yapılmaması durumunda özellikle tecrübeli futbolcuların kulüpten ayrılabileceği dile getirildi. Sezon devam ederken uzun süre ödeme yapılmayan Zeki, Tolga ve Naderi gibi bazı deneyimli oyuncuların takımdan ayrılma noktasına geldiği ancak ikna edilerek fedakarlık yaptıkları ve mücadeleye devam ettikleri bildirildi. Altay'da 29 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamazsa 5 Haziran'da yapılacak kongre öncesi yönetimin göreve devam edip etmeyeceği netlik kazanmadı.

"TÜRKİYE FUTBOLCU FABRİKASI"
Altay, ligin son haftasında evinde 3-1 kazandığı Tuzlaspor maçında sahaya, "Büyük Altay, Türkiye'nin Futbolcu Fabrikası" pankartıyla çıktı. Kulübün sosyal medya hesabından da paylaşılan bu gönderinin altına Altay patentli oyuncular, "Biz Büyük Altay'ız" mesajları paylaştı. İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion forması giyen Okay Yokuşlu ve sezon başında Galatasaray'a transfer olan Kazımcan Karataş, "Tükenmez Bir Kaynak Okuldur Altay" yorumları yaptı. Altay, Tuzlaspor randevusuna altyapıdan yetişen ilk 11'de 6, sonradan oyuna giren 5 olmak üzere toplam 11 oyuncusuna şans verdi.

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