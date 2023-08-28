Altay ne demek? Altay isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Altay da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Altay ne demek? Altay isminin anlamı nedir?

Altay ne demek? Altay isminin anlamı nedir?

Altay adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Altay isminin anlamını araştırıyor. Peki, Altay ne demek? Altay isminin anlamı nedir?

ALTAY NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Altay ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Asya’da Batı Sibirya ile Moğolistan’ı Ayıran Dağlık Alan.

- Güçlüklerden ve Tehlikelerden Yılmayarak Daima İleriye Atılan, Girişken, Tez Canlı

- Altay Dağlan Bölgesinde Yaşayan Türklerin Genel Adı.

- Yüksek dağ.

ALTAY İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Altay ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır; ancak Altay ismini koymak caizdir.

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