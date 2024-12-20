Altay öyle bir gol yedi ki ortalık ayağa kalktı. Tottenham maçı sonrası ateş püskürdüler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Altay öyle bir gol yedi ki ortalık ayağa kalktı. Tottenham maçı sonrası ateş püskürdüler

İngiltere Lig Kupası’nda Tottenham’ın Manchester United’ı 4-3 mağlup ettiği maçta Altay Bayındır gündem oldu. Maça ilk 11’de başlayan milli kaleci, yediği gol sonrası eleştiri oklarının hedefi oldu.

İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Tottenham kendi evinde Manchester United’ı ağırladı. Büyük bir heyecan fırtınasına dönüşen maçı Tottenham 4-3 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

ekran-goruntusu-2024-12-20-085524.png

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan kaleci Altay Bayındır’ın performansı tartışma konusu oldu. Maçta en dikkat çeken detay ise Tottenham’ın attığı 4. gol oldu. Heung-min Son'un kullandığı köşe vuruşunda direkt kaleye giden top ağlarla buluştu. Golde Altay’ın büyük hatası olduğu yönünde yorumlar yapılırken milli kaleci hakeme eline vurulduğu yönünde itiraz etti. Karşılaşmanın hakemi, Altay’a yoğun itirazları nedeniyle sarı kart gösterdi.

Tottenham ile Manchester United, İngiltere Lig Kupası'nın çeyrek final turunda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Tottenham 4-3 kazanırken Manchester United'da maça ilk 11'de başlayan Altay Bayındır'ın performansı ve yediği gol tepki çekti.

ekran-goruntusu-2024-12-20-085449.png

"Altay Bayındır'ın feci hatası" ve "Amorim'in rotasyon kararı Altay Bayındır'ın maçı kaybettirmesiyle ters tepti" gibi manşetler atan İngiliz basını, 26 yaşındaki kalecinin performansını eleştirdi.

ekran-goruntusu-2024-12-20-085548.png

Bu sezon hepsi İngiltere Lig Kupası'nda olmak üzere Manchester United formasıyla 3 maça çıkan Altay Bayındır, sadece Barnsley maçında kalesini gole kapadı. Milli eldiven, Tottenham'dan 4 ve Leicester City'den ise 2 gol yedi.

Son Haberler
Euroleague’de korkunç sakatlık! Salon bir anda buz kesti
Euroleague’de korkunç sakatlık! Salon bir anda buz kesti
Kyrgios'tan tenis dünyasını sarsan Sinner açıklamaları
Kyrgios'tan tenis dünyasını sarsan Sinner açıklamaları
Tanju Özcan'ı çileden çıkaran olay: Böyle bir muameleyi hayatımda hiç görmedim
Tanju Özcan'ı çileden çıkaran olay: Böyle bir muameleyi hayatımda hiç görmedim
Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu? Şehir efsanesi mi? İşin uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!
Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu? Şehir efsanesi mi? İşin uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!
Sinemaseverlere 10 yeni film: Leyla ile Mecnun yönetmeni Onur Ünlü’den yeni komedi: Şımarık
10 yeni film vizyona giriyor