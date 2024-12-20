Altay öyle bir gol yedi ki ortalık ayağa kalktı. Tottenham maçı sonrası ateş püskürdüler

İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Tottenham kendi evinde Manchester United’ı ağırladı. Büyük bir heyecan fırtınasına dönüşen maçı Tottenham 4-3 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan kaleci Altay Bayındır’ın performansı tartışma konusu oldu. Maçta en dikkat çeken detay ise Tottenham’ın attığı 4. gol oldu. Heung-min Son'un kullandığı köşe vuruşunda direkt kaleye giden top ağlarla buluştu. Golde Altay’ın büyük hatası olduğu yönünde yorumlar yapılırken milli kaleci hakeme eline vurulduğu yönünde itiraz etti. Karşılaşmanın hakemi, Altay’a yoğun itirazları nedeniyle sarı kart gösterdi.

Altay Bayındır, kornerden gol yedi.pic.twitter.com/c9FgRU571P — Le Marca Sports (@lemarcaspors) December 19, 2024

Tottenham ile Manchester United, İngiltere Lig Kupası'nın çeyrek final turunda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Tottenham 4-3 kazanırken Manchester United'da maça ilk 11'de başlayan Altay Bayındır'ın performansı ve yediği gol tepki çekti.

"Altay Bayındır'ın feci hatası" ve "Amorim'in rotasyon kararı Altay Bayındır'ın maçı kaybettirmesiyle ters tepti" gibi manşetler atan İngiliz basını, 26 yaşındaki kalecinin performansını eleştirdi.

Bu sezon hepsi İngiltere Lig Kupası'nda olmak üzere Manchester United formasıyla 3 maça çıkan Altay Bayındır, sadece Barnsley maçında kalesini gole kapadı. Milli eldiven, Tottenham'dan 4 ve Leicester City'den ise 2 gol yedi.