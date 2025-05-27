Altay tankları için kritik iş birliği: Seramik zırhlar o ülkede üretilecek

Güney Kore Savunma Tedarik İdaresi (DAPA), Samyang Comtech firmasının Türkiye'ye modern seramik zırh ihracatını onayladı. Bu zırh, Güney Kore'nin K2 Black Panther ana muharebe tanklarında da kullanılıyor. Samyang Comtech’in bu adımı, şirketin ilk doğrudan ihracat sözleşmesi olma özelliği taşıyor. Daha önce bu firma yalnızca dolaylı yollarla yurt dışına zırh tedarik ediyordu.

ALTAY TANKLARINA YÜKSEK KORUMA

Türkiye'nin yeni nesil Altay ana muharebe tanklarında kullanılacak seramik zırh, silisyum karbür ve çeşitli bileşiklerin birleşiminden oluşuyor. Bu zırh sistemleri, Alman Leopard 2 ve Amerikan Abrams tanklarıyla benzer seviyede koruma sağlıyor. Yaklaşık yedi yıl süren geliştirme süreci ve yüksek kalite kontrol standartları sayesinde üstün bir güvenlik sunuyor.

ROKETSAN VE HYUNDAİ ROTEM İŞ BİRLİĞİ

Altay tanklarının genel zırh yapısı, Türk firması Roketsan tarafından geliştirildi. Ancak bu sistemde Güney Koreli Hyundai Rotem’in teknolojileri temel alındı. Bu ortaklık, Türkiye'nin yerli tank üretiminde dış teknolojiye ne ölçüde ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Altay projesinin ilk partilerinde Güney Kore'den motor ve transmisyon ithal edilecek. Ancak ilerleyen dönemde bu parçaların Türkiye'de üretilmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin tankları Amerikan basınında

ÜRETİM PLANI VE HEDEFLER

Türkiye, Altay tankından toplamda 1000 adet üretmeyi planlıyor. İlk etapta 250 adetlik üretim hedeflenirken, 2028 yılına kadar sadece 85 tankın teslim edilmesi öngörülüyor. Bu durum, yeni nesil bir askeri platformun seri üretime geçiş sürecindeki zorlukların doğal bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Tankların üretimini üstlenen BMC firması, süreci hızlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu gelişmeler, Güney Kore savunma sanayisinin küresel ihracat pazarında güç kazandığını ve Türkiye'nin modernleşme hamlelerinde teknoloji ortaklıklarına yöneldiğini açıkça ortaya koyuyor.